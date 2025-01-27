Россия откроет генконсульство в китайском городе Ухань

30 ноября 2024 г. была приостановлена работа генконсульства России в Познани (Польша). Решение было обосновано тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Позднее, 8 января, генконсульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу. Кроме того, трех сотрудников генконсульства Польши в Петербурге объявили persona non grata в качестве ответной меры на действия Варшавы.