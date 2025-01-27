Daily Mail: США хотели провести ряд терактов для оправдания войны с Кубой

Операция «Нортвудс» была разработана в 1962 г. Объединенным комитетом начальников штабов. Она включала в себя: взрыв американского корабля в Гуантанамо; теракты в Майами и других городах штата Флорида – спецслужбы должны были закладывать бомбы в общественных местах и нападать на кубинских беженцев; поражение гражданского самолета с последующим освещением в СМИ и обвинением Кубы; атаку на военную базу США рядом с Кубой.