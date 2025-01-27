Daily Mail: США хотели провести ряд терактов для оправдания войны с Кубой
Власти США хотели устроить теракты против своих граждан для оправдания начала войны с Кубой в 1962 г. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на проект операции «Нортвудс», рассекреченные документы о котором оказались в распоряжении редакции.
Операция «Нортвудс» была разработана в 1962 г. Объединенным комитетом начальников штабов. Она включала в себя: взрыв американского корабля в Гуантанамо; теракты в Майами и других городах штата Флорида – спецслужбы должны были закладывать бомбы в общественных местах и нападать на кубинских беженцев; поражение гражданского самолета с последующим освещением в СМИ и обвинением Кубы; атаку на военную базу США рядом с Кубой.
Целью операции была дискредитация коммунистической Кубы для того, чтобы заставить американцев поддержать военные действия по свержению коммуниста Фиделя Кастро.
План был отклонен президентом Джоном Кеннеди.
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать все секретные документы, подписанные при президентстве Кеннеди. Это может «привести к еще более шокирующим разоблачениям деятельности правительства США в 1960-х гг.», отмечает Daily Mail.
План операции «Нортвудс» был составлен как часть более крупного документа под названием «Обоснование военного вмешательства США на Кубе». Этот сборник проектов меморандумов был написан Министерством обороны и представлен министру обороны Роберту Макнамаре в 1962 г. Документ был рассекречен в библиотеке ЦРУ в 2001 г.