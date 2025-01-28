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Фицо: Зеленский понимает только язык ответных мер

Ведомости

Если президент Украины Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через Украину в Европу, будет заблокирована вся помощь Киеву от Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании комитета Национального совета Словацкой республики по экономическим вопросам, сообщает портал Teraz.

«Это речь, которую Зеленский понял. Он знает, что если бы мы прекратили все санкции против России, угрожающие ему, то не получили бы даже евро от ЕС», – заявил Фицо.

Агентство Reuters 27 января сообщало, что ЕК продолжает переговоры с Украиной о поставках газа в Европу и привлечёт к этим переговорам Венгрию и Словакию. Агентство отмечало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии и что поставки газа через Украину должны быть возобновлены для обеспечения энергетической безопасности блока.

Поставки российского газа в Европу через территорию Украины прекратились 1 января 2025 г. в связи с истечением срока контракта с «Газпромом» – Киев отказался продлевать контракт.  Словакия и Венгрия настаивают на том, чтобы ЕС вмешался и возобновил поставки по трубопроводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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