Фицо: Зеленский понимает только язык ответных мер
Если президент Украины Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через Украину в Европу, будет заблокирована вся помощь Киеву от Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании комитета Национального совета Словацкой республики по экономическим вопросам, сообщает портал Teraz.
«Это речь, которую Зеленский понял. Он знает, что если бы мы прекратили все санкции против России, угрожающие ему, то не получили бы даже евро от ЕС», – заявил Фицо.
Агентство Reuters 27 января сообщало, что ЕК продолжает переговоры с Украиной о поставках газа в Европу и привлечёт к этим переговорам Венгрию и Словакию. Агентство отмечало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии и что поставки газа через Украину должны быть возобновлены для обеспечения энергетической безопасности блока.
Поставки российского газа в Европу через территорию Украины прекратились 1 января 2025 г. в связи с истечением срока контракта с «Газпромом» – Киев отказался продлевать контракт. Словакия и Венгрия настаивают на том, чтобы ЕС вмешался и возобновил поставки по трубопроводу.