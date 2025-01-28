Фицо: Зеленский понимает только язык ответных мер

Агентство Reuters 27 января сообщало, что ЕК продолжает переговоры с Украиной о поставках газа в Европу и привлечёт к этим переговорам Венгрию и Словакию. Агентство отмечало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии и что поставки газа через Украину должны быть возобновлены для обеспечения энергетической безопасности блока.