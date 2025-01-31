Пашинян заявил о готовности Армении дать согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ

Кроме того, Армения предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, работать над выяснением судьбы людей, местонахождение которых неизвестно, отказываться от претензий друг к другу, работать над выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из стран, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.