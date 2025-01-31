Пашинян заявил о готовности Армении дать согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ
Армения готова согласиться на роспуск Минской группы ОБСЕ в том случае, если Азербайджан заявит об отсутствии претензий. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Если нет конфликта, то в чем смысл существования формата, обслуживающего конфликт. Но мы хотим быть уверенными, что и для Азербайджана роспуск Минской группы ОБСЕ имеет то же значение», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
9 января Армения выдвинула 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочного мира. Республике предлагается распустить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию, «взаимно воздерживаться от обострения», продолжить процесс демаркации границы, заключить мирный договор и реализовать проект «Перекресток мира».
Кроме того, Армения предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, работать над выяснением судьбы людей, местонахождение которых неизвестно, отказываться от претензий друг к другу, работать над выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из стран, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.
Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 г. для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.