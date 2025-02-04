Сийярто обвинил ЕС в экономических проблемах Европы
Евросоюз создал экономические проблемы в Европе, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Поскольку Брюссель в последние годы вызвал экономические проблемы Европы, было бы лучше, если бы они вернули экономические полномочия государствам – участникам [ЕС]», – написал он в Facebook
По его словам, Венгрия является «примером того, что это было бы правильным решением»: «Со стратегией экономического нейтралитета мы установили инвестиционные рекорды, занятость находится на рекордно высоком уровне, и мы смогли заключить соглашения о защите инвестиций с 12 странами, а ЕС – ни с одной».
Евросоюз с февраля 2022 г., после начала боевых действий на Украине, регулярно вводит санкции против России. Венгрия регулярно выступает против новых пакетов санкций ЕС до выполнения своих требований.
По состоянию на февраль 2025 г. в Европе обсуждают введение 16-го пакета санкций против РФ. 29 января стало известно, что ЕС в рамках нового пакета санкций предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет. Polskie Radio со ссылкой на источник сообщало, что Евросоюз внесет в санкционный список 35 физических лиц и 19 компаний в рамках очередного пакета ограничений.
27 января Сийярто заявил, что Венгрия не будет использовать право вето, чтобы заблокировать продление санкций Евросоюза против РФ, так как получила гарантии своей энергобезопасности. Будапешт требовал от Киева, в частности, возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.