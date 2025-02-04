Сийярто обвинил ЕС в экономических проблемах Европы

По состоянию на февраль 2025 г. в Европе обсуждают введение 16-го пакета санкций против РФ. 29 января стало известно, что ЕС в рамках нового пакета санкций предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет. Polskie Radio со ссылкой на источник сообщало, что Евросоюз внесет в санкционный список 35 физических лиц и 19 компаний в рамках очередного пакета ограничений.