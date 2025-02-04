Гренландия намерена провести выборы о стремлении к независимости 11 марта
Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде объявил о намерении провести 11 марта всеобщие выборы, на которых жители острова смогут решить вопрос о стремлении к независимости острова.По данным агентства Reuters, это решение было предложено в свете растущего интереса президента США Дональда Трампа к арктической территории.
«Мы переживаем тяжелые времена. Сейчас не время для внутренних разногласий», – заявил Эгеде.
Президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.