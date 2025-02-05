Кремль приветствует высказывание Рубио о многополярности
Высказывание госсекретаря США Марка Рубио о многополярном мире соответствует видению Москвы и президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и видением нашего президента. Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», – сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, что на слова Рубио обратил внимание и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
1 февраля Марк Рубио заявил, что мир стал однополярным после холодной войны, но возвращается многополярность, и другие страны, такие как Китай и Россия, вновь начинают играть свою роль в мировой политике. Рубио назвал ненормальным и аномальным существование однополярного мира. По его словам, США «во многих случаях становились своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему», и «в мире происходят ужасные вещи». «В конечном итоге вы вернетесь к точке, в которой у вас будет многополярный мир, множество великих держав в разных частях планеты», – заявил он (цитата по Hal Turner Radio Show).
Лавров, выступая в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, назвал заявление Рубио о том, что многополярность – это реальность сегодняшнего дня интересным, отметив, что «такого прежде из уст американский официальных лиц никто не слышал». «Посмотрим, как это будет преломляться в практической политике», – сказал министр.