Кремль приветствует высказывание Рубио о многополярности

1 февраля Марк Рубио заявил, что мир стал однополярным после холодной войны, но возвращается многополярность, и другие страны, такие как Китай и Россия, вновь начинают играть свою роль в мировой политике. Рубио назвал ненормальным и аномальным существование однополярного мира. По его словам, США «во многих случаях становились своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему», и «в мире происходят ужасные вещи». «В конечном итоге вы вернетесь к точке, в которой у вас будет многополярный мир, множество великих держав в разных частях планеты», – заявил он (цитата по Hal Turner Radio Show).