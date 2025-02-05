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Кремль приветствует высказывание Рубио о многополярности

Ведомости

Высказывание госсекретаря США Марка Рубио о многополярном мире соответствует видению Москвы и президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и видением нашего президента. Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», – сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что на слова Рубио обратил внимание и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

1 февраля Марк Рубио заявил, что мир стал однополярным после холодной войны, но возвращается многополярность, и другие страны, такие как Китай и Россия, вновь начинают играть свою роль в мировой политике. Рубио назвал ненормальным и аномальным существование однополярного мира. По его словам, США «во многих случаях становились своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему», и «в мире происходят ужасные вещи». «В конечном итоге вы вернетесь к точке, в которой у вас будет многополярный мир, множество великих держав в разных частях планеты», – заявил он (цитата по Hal Turner Radio Show).

Лавров, выступая в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, назвал заявление Рубио о том, что многополярность – это реальность сегодняшнего дня интересным, отметив, что «такого прежде из уст американский официальных лиц никто не слышал». «Посмотрим, как это будет преломляться в практической политике», – сказал министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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