МИД России призвал осудить удар по Макеевке
Москва призывает правительства и профильные международные структуры осудить удар ВСУ по центру Макеевки ДНР. Об этом в своем комментарии заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт. Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», – сказала она.
По словам Захаровой, обстрелы населенных пунктов Донбасса свидетельствуют об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима [президента Украины Владимира] Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей».
Удар по Макеевке был нанесен днем 8 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ударе погибла девушка, 10 человек пострадали, включая ребенка. Также были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. Пушилин уточнил, что в центр города упали фрагменты сбитой украинской ракеты.
ВСУ регулярно наносят удары по населенным пунктам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Осенью 2022 г. регионы вошли в состав России по результатам референдумов. Украина не признает голосование и считает эти территории своими.