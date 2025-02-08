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МИД России призвал осудить удар по Макеевке

Ведомости

Москва призывает правительства и профильные международные структуры осудить удар ВСУ по центру Макеевки ДНР. Об этом в своем комментарии заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт. Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», – сказала она.

По словам Захаровой, обстрелы населенных пунктов Донбасса свидетельствуют об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима [президента Украины Владимира] Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей».

Удар по Макеевке был нанесен днем 8 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ударе погибла девушка, 10 человек пострадали, включая ребенка. Также были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. Пушилин уточнил, что в центр города упали фрагменты сбитой украинской ракеты.

ВСУ регулярно наносят удары по населенным пунктам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Осенью 2022 г. регионы вошли в состав России по результатам референдумов. Украина не признает голосование и считает эти территории своими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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