МИД России призвал осудить удар по Макеевке

Удар по Макеевке был нанесен днем 8 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ударе погибла девушка, 10 человек пострадали, включая ребенка. Также были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. Пушилин уточнил, что в центр города упали фрагменты сбитой украинской ракеты.