Россия отказалась от взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН
Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за 2024 г. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 г.», – говорится в документе.
Этим же указом МИД России было поручено уведомить секретариат ЕЭК ООН о принятом решении.
ЕЭК ООН была учреждена в 1947 г. Москва не платила взносы и за 2022 и 2023 гг. 23 января 2023 г. МИД РФ сообщил, что Россия готова будет вновь платить взносы в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного диалога на площадке комиссии.
В МИД РФ тогда заявили, что от недружественных действий Евросоюза и США пострадали авторитет и эффективность ЕЭК ООН, а также страны Центральной Азии и Закавказья, которые являются основными получателями российского содействия.