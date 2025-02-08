Россия отказалась от взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН

ЕЭК ООН была учреждена в 1947 г. Москва не платила взносы и за 2022 и 2023 гг. 23 января 2023 г. МИД РФ сообщил, что Россия готова будет вновь платить взносы в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного диалога на площадке комиссии.