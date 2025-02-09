Небензя сообщил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов Совбеза ООН
Пятерка постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) возобновила диалог по некоторым вопросам, рассказал «РИА Новости» постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
Российская сторона последовательно выступает за укрепление взаимодействия в рамках «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, поскольку на этих странах, указал Небензя, лежит «особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности».
«При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам "пятерки" полезно как минимум обмениваться мнениями. Это неотъемлемая часть многосторонней дипломатии», – сказал он, добавив, что такой диалог возобновился.
Германия и Япония никогда не станут постоянными членами Совета Безопасности ООН, заявил в январе постпред России при организации. Он напомнил о начале очередного сезона межправительственных переговоров по реформе Совбеза. По его словам, «будем там договариваться о том, о чем можно договориться». При этом Небензя обратил внимание на то, что это должен быть пакет договоренностей, на который согласится большинство стран-членов.
О необходимости реформы говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Бразилия и Индия, считает он, по всем параметрам давно заслужили быть постоянными членами в составе Совбеза ООН, а Запад пытается испортить этот процесс и обеспечить себе преимущественные позиции.