Небензя сообщил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов Совбеза ООН

Германия и Япония никогда не станут постоянными членами Совета Безопасности ООН, заявил в январе постпред России при организации. Он напомнил о начале очередного сезона межправительственных переговоров по реформе Совбеза. По его словам, «будем там договариваться о том, о чем можно договориться». При этом Небензя обратил внимание на то, что это должен быть пакет договоренностей, на который согласится большинство стран-членов.