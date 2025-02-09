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Небензя сообщил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов Совбеза ООН

Ведомости

Пятерка постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) возобновила диалог по некоторым вопросам, рассказал «РИА Новости» постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Российская сторона последовательно выступает за укрепление взаимодействия в рамках «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, поскольку на этих странах, указал Небензя, лежит «особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности». 

«При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам "пятерки" полезно как минимум обмениваться мнениями. Это неотъемлемая часть многосторонней дипломатии», – сказал он, добавив, что такой диалог возобновился.

Германия и Япония никогда не станут постоянными членами Совета Безопасности ООН, заявил в январе постпред России при организации. Он напомнил о начале очередного сезона межправительственных переговоров по реформе Совбеза. По его словам, «будем там договариваться о том, о чем можно договориться». При этом Небензя обратил внимание на то, что это должен быть пакет договоренностей, на который согласится большинство стран-членов. 

О необходимости реформы говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Бразилия и Индия, считает он, по всем параметрам давно заслужили быть постоянными членами в составе Совбеза ООН, а Запад пытается испортить этот процесс и обеспечить себе преимущественные позиции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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