Захарова назвала последствия отключения Прибалтики от электрической сети России

8 февраля энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС). Эстонская энергетическая компания Elering на следующий день сообщила о планах завершить процесс синхронизации с континентальной Европой. В период изолированной работы спрос на электроэнергию в трех странах удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией.