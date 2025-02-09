Захарова назвала последствия отключения Прибалтики от электрической сети России
Отключение Прибалтики от энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Литва – Латвия – Эстония) служит продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран и народов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая 9 февраля назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа».
«Свобода от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», – указала Захарова.
8 февраля энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС). Эстонская энергетическая компания Elering на следующий день сообщила о планах завершить процесс синхронизации с континентальной Европой. В период изолированной работы спрос на электроэнергию в трех странах удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией.
О присоединении стран Балтии к европейской системе электросетей объявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети X. Он назвал это еще одним важным шагом для повышения независимости республики.