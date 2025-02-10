Лавров пригрозил пересмотреть отношения с международными организациями
Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями в случае дискриминации, сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.
«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат. В отдельных случаях – пересматриваться кардинально», – сказал Лавров.
Глава российского МИДа считает, что сейчас идет процесс превращения международных организаций в инструмент гибридной войны. «Имею в виду Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию. По сути, коллективный Запад рушит своими руками систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период», – утверждает он.
При этом Лавров отмечает, что Россия участвует в равноправных объединениях, таких как БРИКС и ШОС.
8 февраля стало известно, что Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за 2024 г.