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Лавров пригрозил пересмотреть отношения с международными организациями

Ведомости

Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями в случае дискриминации, сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат. В отдельных случаях – пересматриваться кардинально», – сказал Лавров.

Глава российского МИДа считает, что сейчас идет процесс превращения международных организаций в инструмент гибридной войны. «Имею в виду Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию. По сути, коллективный Запад рушит своими руками систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период», – утверждает он.

При этом Лавров отмечает, что Россия участвует в равноправных объединениях, таких как БРИКС и ШОС.

8 февраля стало известно, что Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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