Лавров пригрозил пересмотреть отношения с международными организациями

«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат. В отдельных случаях – пересматриваться кардинально», – сказал Лавров.