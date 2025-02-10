WSJ: налоговиков США могут привлечь к поиску и депортации нелегальных мигрантов

Согласно последнему годовому отчету, в отделе уголовных расследований службы внутренних доходов, или IRS-CI, работает 2290 специальных агентов. Налоговая служба прибавляет сотрудников, включая детективов, с тех пор, как конгресс, контролируемый тогда демократами, проголосовал в 2022 г. за расширение IRS и выделение ей большего количества ресурсов. Трамп и республиканцы выступали против этого расширения.