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WSJ: налоговиков США могут привлечь к поиску и депортации нелегальных мигрантов

Ведомости

Министерство внутренних дел США (DHS) предложило обязать сотрудников налоговой службы (IRS) участвовать в депортации нелегальных мигрантов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы.

В частности, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм попросила главу минфина Скотта Бессента предоставить агентов IRS, которые помогут расследовать финансовые потоки, связанные с незаконной миграцией, и предприятиями, на которых работают нелегальные мигранты. Агенты могли бы помочь арестовывать, задерживать и депортировать людей.

Запрос Ноэм следует за более широкими усилиями администрации Дональда Трампа по привлечению сотрудников правоохранительных органов в различных учреждениях для оказания помощи в проведении депортаций. Ранее МВД предоставило полномочия по обеспечению соблюдения миграционного контроля учреждениям министерства юстиции, включая управление по борьбе с наркотиками, бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам в США.

Согласно последнему годовому отчету, в отделе уголовных расследований службы внутренних доходов, или IRS-CI, работает 2290 специальных агентов. Налоговая служба прибавляет сотрудников, включая детективов, с тех пор, как конгресс, контролируемый тогда демократами, проголосовал в 2022 г. за расширение IRS и выделение ей большего количества ресурсов. Трамп и республиканцы выступали против этого расширения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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