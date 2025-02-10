WSJ: налоговиков США могут привлечь к поиску и депортации нелегальных мигрантов
Министерство внутренних дел США (DHS) предложило обязать сотрудников налоговой службы (IRS) участвовать в депортации нелегальных мигрантов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы.
В частности, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм попросила главу минфина Скотта Бессента предоставить агентов IRS, которые помогут расследовать финансовые потоки, связанные с незаконной миграцией, и предприятиями, на которых работают нелегальные мигранты. Агенты могли бы помочь арестовывать, задерживать и депортировать людей.
Запрос Ноэм следует за более широкими усилиями администрации Дональда Трампа по привлечению сотрудников правоохранительных органов в различных учреждениях для оказания помощи в проведении депортаций. Ранее МВД предоставило полномочия по обеспечению соблюдения миграционного контроля учреждениям министерства юстиции, включая управление по борьбе с наркотиками, бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам в США.
Согласно последнему годовому отчету, в отделе уголовных расследований службы внутренних доходов, или IRS-CI, работает 2290 специальных агентов. Налоговая служба прибавляет сотрудников, включая детективов, с тех пор, как конгресс, контролируемый тогда демократами, проголосовал в 2022 г. за расширение IRS и выделение ей большего количества ресурсов. Трамп и республиканцы выступали против этого расширения.