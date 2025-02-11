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Келлог в ближайшее время представит Трампу варианты урегулирования по Украине

Ведомости

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в ближайшие недели представит американскому президенту Дональду Трампу варианты урегулирования конфликта в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По информации издания, Келлог намерен собрать информацию от официальных лиц в рамках его посещения Мюнхенской конференции по безопасности, Киева и других страны Европы. Ожидается, что он обсудит с ними готовность взять на себя инициативу предоставления сил сдерживания для того, чтобы мирное урегулирование состоялось. По словам источников, Келлог также планирует призвать союзников США увеличить расходы на оборону.

10 февраля американское издание Semafor со ссылкой на источники сообщало, что Келлог подготавливает варианты прекращения боевых действий на Украине, чтобы предоставить эти решения Трампу. По информации издания, в ходе одной из недавних встреч с союзниками США Келлог рассказал, что намерен встретиться с официальными лицами каждой из стран – участниц НАТО для координации действий.

9 февраля Трамп в беседе с New York Post рассказал, что побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны.

Трамп поручил Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом писала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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