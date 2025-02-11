Келлог в ближайшее время представит Трампу варианты урегулирования по Украине

По информации издания, Келлог намерен собрать информацию от официальных лиц в рамках его посещения Мюнхенской конференции по безопасности, Киева и других страны Европы. Ожидается, что он обсудит с ними готовность взять на себя инициативу предоставления сил сдерживания для того, чтобы мирное урегулирование состоялось. По словам источников, Келлог также планирует призвать союзников США увеличить расходы на оборону.