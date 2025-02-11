Келлог в ближайшее время представит Трампу варианты урегулирования по Украине
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в ближайшие недели представит американскому президенту Дональду Трампу варианты урегулирования конфликта в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По информации издания, Келлог намерен собрать информацию от официальных лиц в рамках его посещения Мюнхенской конференции по безопасности, Киева и других страны Европы. Ожидается, что он обсудит с ними готовность взять на себя инициативу предоставления сил сдерживания для того, чтобы мирное урегулирование состоялось. По словам источников, Келлог также планирует призвать союзников США увеличить расходы на оборону.
10 февраля американское издание Semafor со ссылкой на источники сообщало, что Келлог подготавливает варианты прекращения боевых действий на Украине, чтобы предоставить эти решения Трампу. По информации издания, в ходе одной из недавних встреч с союзниками США Келлог рассказал, что намерен встретиться с официальными лицами каждой из стран – участниц НАТО для координации действий.
9 февраля Трамп в беседе с New York Post рассказал, что побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны.
Трамп поручил Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом писала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».