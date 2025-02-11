В МИД РФ опровергли фейки вокруг ситуации с «Русским домом» в Азербайджане
В Министерстве иностранных дел РФ опровергли фейковую информацию о проведении митинга в поддержку «Русского дома» в Азербайджане. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В МИДе назвали фейковую информацию о митинге провокацией, распространенной по «известным методичкам». «Абсурд ситуации усугубляется обещанием денежного вознаграждения (специально в рублях, чтобы не было сомнений) участникам акции, использованием российских флагов, плакатов и даже национального костюма», – сказано в заявлении. Подчеркивается, что фейковый материал с призывами направлен на очернение репутации россиян и России в целом.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали не реагировать на подобные новости.
Ранее «Русский дом» в Баку объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. Об этом организация сообщила на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
В сообщении указано, что представительство Россотрудничества уже принимает соответствующие меры.
6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.