В МИД РФ опровергли фейки вокруг ситуации с «Русским домом» в Азербайджане

В МИДе назвали фейковую информацию о митинге провокацией, распространенной по «известным методичкам». «Абсурд ситуации усугубляется обещанием денежного вознаграждения (специально в рублях, чтобы не было сомнений) участникам акции, использованием российских флагов, плакатов и даже национального костюма», – сказано в заявлении. Подчеркивается, что фейковый материал с призывами направлен на очернение репутации россиян и России в целом.