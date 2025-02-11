Трамп подтвердил отправку главы минфина на Украину для встречи с Зеленским

3 февраля Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной об обмене помощи США на редкоземельные металлы. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с Зеленским на этой неделе.