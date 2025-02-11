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Трамп подтвердил отправку главы минфина на Украину для встречи с Зеленским

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент посетит Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я направляю министра финансов Скотта Бессента на Украину для встречи с президентом Зеленским», – написал Трамп. – «Эта война должна и закончится скоро – слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но результатов мало. Когда Америка сильна, в мире воцаряется мир».

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники сообщил, что Бессент на этой неделе отправится на Украину для обсуждения предоставления США доступа к украинским полезным ископаемым.

3 февраля Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной об обмене помощи США на редкоземельные металлы. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с Зеленским на этой неделе.

8 февраля немецкий журнал Der Spiegel писал, что природных ресурсов на Украине, которые в рамках сделки хотел бы получить Трамп, в действительности может не быть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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