Трамп подтвердил отправку главы минфина на Украину для встречи с Зеленским
Министр финансов США Скотт Бессент посетит Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Я направляю министра финансов Скотта Бессента на Украину для встречи с президентом Зеленским», – написал Трамп. – «Эта война должна и закончится скоро – слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но результатов мало. Когда Америка сильна, в мире воцаряется мир».
Ранее Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники сообщил, что Бессент на этой неделе отправится на Украину для обсуждения предоставления США доступа к украинским полезным ископаемым.
3 февраля Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной об обмене помощи США на редкоземельные металлы. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с Зеленским на этой неделе.
8 февраля немецкий журнал Der Spiegel писал, что природных ресурсов на Украине, которые в рамках сделки хотел бы получить Трамп, в действительности может не быть.