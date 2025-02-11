Трамп поручил спецпосланнику на Ближнем Востоке способствовать миру на Украине

С этой целью лидер США недавно втайне наделил своего представителя более широкими полномочиями, выходящими за рамки проблем Ближнего Востока. Это было сделано для того, чтобы установить канал связи с российской стороной. По информации, полученной от источников, Трамп выразил доверие Уиткоффу и считает, что тот обладает необходимыми навыками для проведения переговоров, которые могут помочь в прекращении конфликта на Украине, отмечает издание.