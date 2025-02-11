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Трамп поручил спецпосланнику на Ближнем Востоке способствовать миру на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил специальному посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу способствовать установлению мира между Россией и Украиной. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники. Информация об этом появилась после посещения Уиткоффом Москвы на фоне освобождения бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля.

Как пишет NYT, Трамп поручил Уиткоффу «играть определенную роль» в процессе урегулирования украинского конфликта.

С этой целью лидер США недавно втайне наделил своего представителя более широкими полномочиями, выходящими за рамки проблем Ближнего Востока. Это было сделано для того, чтобы установить канал связи с российской стороной. По информации, полученной от источников, Трамп выразил доверие Уиткоффу и считает, что тот обладает необходимыми навыками для проведения переговоров, которые могут помочь в прекращении конфликта на Украине, отмечает издание.

Источники также сообщают, что Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными близкими союзниками президента России Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что прошедшее возвращение Фогеля является «хорошим знаком» на фоне переговоров США и России относительно конфликта на Украине и потенциального улучшения отношений двух стран.

11 февраля американский президент заявил об огромном прогрессе в работе по урегулированию конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но их проведению мешает указ Зеленского. Согласно ему, Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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