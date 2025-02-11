Трамп поручил спецпосланнику на Ближнем Востоке способствовать миру на Украине
Президент США Дональд Трамп поручил специальному посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу способствовать установлению мира между Россией и Украиной. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники. Информация об этом появилась после посещения Уиткоффом Москвы на фоне освобождения бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля.
Как пишет NYT, Трамп поручил Уиткоффу «играть определенную роль» в процессе урегулирования украинского конфликта.
С этой целью лидер США недавно втайне наделил своего представителя более широкими полномочиями, выходящими за рамки проблем Ближнего Востока. Это было сделано для того, чтобы установить канал связи с российской стороной. По информации, полученной от источников, Трамп выразил доверие Уиткоффу и считает, что тот обладает необходимыми навыками для проведения переговоров, которые могут помочь в прекращении конфликта на Украине, отмечает издание.
Источники также сообщают, что Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными близкими союзниками президента России Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что прошедшее возвращение Фогеля является «хорошим знаком» на фоне переговоров США и России относительно конфликта на Украине и потенциального улучшения отношений двух стран.
11 февраля американский президент заявил об огромном прогрессе в работе по урегулированию конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но их проведению мешает указ Зеленского. Согласно ему, Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.