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ЕК рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в Европе

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения новых полномочий для временного ограничения стоимости газа в странах Евросоюза (ЕС), которая достигла рекордного уровня относительно США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия рассматривает возможность введения квот в рамках обсуждения документа о политике «чистой промышленности», который будет представлен в следующем месяце», – сообщила FT со ссылкой на трех собеседников.

По данным издания, в документе должны быть прописаны способы поддержки тяжелой промышленности Евросоюза, так как предприятия сталкиваются с множеством проблема, в том числе с агрессивными торговыми мерами президента США Дональда Трампа и переходом объединения к «зеленой» экономике.

В настоящее время стоимость газа в ЕС в три-четыре раза выше, чем в США, что стало серьезным препятствием для европейских компаний, отмечает FT. По данным издания, несмотря на раннюю стадию переговоров о механизмах сдерживания цен, отраслевые группы негативно отреагировали на эту инициативу. Они предупреждают о вероятном подрыве «доверия» на европейском рынке.

11 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные биржи ICE писали, что биржевая цена на газ в Евросоюзе (ЕС) впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м. В течение дня 10 февраля стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м., что стало максимумом с начала февраля 2023 г. Дороже $600 за 1000 куб. м газ в Европе в последний раз стоил в середине октября 2023 г.

С 3 по 9 февраля поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» вновь побили исторический рекорд – прокачка через компрессорную станцию «Странджа – 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части газопровода) достигла более 390 млн куб. м., сообщил ТАСС. Показатель стал абсолютным недельным рекордом поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 г. 

Стоимость газа в Европе увеличивается с конца февраля 2024 г. До этого котировки опускались до $256 за 1000 куб. м. За неполный год топливо подорожало более чем вдвое, а с начала 2025 г. цена выросла примерно на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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