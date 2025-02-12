ЕК рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в Европе

11 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные биржи ICE писали, что биржевая цена на газ в Евросоюзе (ЕС) впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м. В течение дня 10 февраля стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м., что стало максимумом с начала февраля 2023 г. Дороже $600 за 1000 куб. м газ в Европе в последний раз стоил в середине октября 2023 г.