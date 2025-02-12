ЕК рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в Европе
Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения новых полномочий для временного ограничения стоимости газа в странах Евросоюза (ЕС), которая достигла рекордного уровня относительно США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Европейская комиссия рассматривает возможность введения квот в рамках обсуждения документа о политике «чистой промышленности», который будет представлен в следующем месяце», – сообщила FT со ссылкой на трех собеседников.
По данным издания, в документе должны быть прописаны способы поддержки тяжелой промышленности Евросоюза, так как предприятия сталкиваются с множеством проблема, в том числе с агрессивными торговыми мерами президента США Дональда Трампа и переходом объединения к «зеленой» экономике.
В настоящее время стоимость газа в ЕС в три-четыре раза выше, чем в США, что стало серьезным препятствием для европейских компаний, отмечает FT. По данным издания, несмотря на раннюю стадию переговоров о механизмах сдерживания цен, отраслевые группы негативно отреагировали на эту инициативу. Они предупреждают о вероятном подрыве «доверия» на европейском рынке.
11 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные биржи ICE писали, что биржевая цена на газ в Евросоюзе (ЕС) впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м. В течение дня 10 февраля стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м., что стало максимумом с начала февраля 2023 г. Дороже $600 за 1000 куб. м газ в Европе в последний раз стоил в середине октября 2023 г.
С 3 по 9 февраля поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» вновь побили исторический рекорд – прокачка через компрессорную станцию «Странджа – 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части газопровода) достигла более 390 млн куб. м., сообщил ТАСС. Показатель стал абсолютным недельным рекордом поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 г.
Стоимость газа в Европе увеличивается с конца февраля 2024 г. До этого котировки опускались до $256 за 1000 куб. м. За неполный год топливо подорожало более чем вдвое, а с начала 2025 г. цена выросла примерно на 20%.