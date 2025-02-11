Цены на газ в ЕС достигли максимума за два года

Биржевая цена на газ в Евросоюзе (ЕС) впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в течение дня 10 февраля поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м. Это максимум с начала февраля 2023 г. Дороже $600 за 1000 куб. м газ в Европе в последний раз стоил в середине октября 2023 г.