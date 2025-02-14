Вице-президент США Вэнс не исключил новых антироссийских санкций
США допускают возможность усиления санкционного давления на Россию и вероятность отправки своих военных на Украину. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон сохраняет опцию военного вмешательства, если Москва не проявит готовность к мирному урегулированию конфликта.
Политик отметил, что говорить о конкретных гарантиях безопасности для Украины пока преждевременно. Вопросы безопасности, а также территориальные разногласия между Киевом и Москвой будут обсуждаться в рамках будущих переговоров. «Ключевым приоритетом остается сохранение украинского суверенитета», – подчеркнул вице-президент.
Вэнс также прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности возвращения Украины к границам 2014 г. Он фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.
12 февраля состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Согласно информации Кремля, американский президент выразил намерение способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску дипломатических решений. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность устранения глубинных причин конфликта и согласился с тем, что стабильный мир возможен только путем переговоров.