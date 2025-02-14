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Вице-президент США Вэнс не исключил новых антироссийских санкций

Ведомости

США допускают возможность усиления санкционного давления на Россию и вероятность отправки своих военных на Украину. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон сохраняет опцию военного вмешательства, если Москва не проявит готовность к мирному урегулированию конфликта.

Политик отметил, что говорить о конкретных гарантиях безопасности для Украины пока преждевременно. Вопросы безопасности, а также территориальные разногласия между Киевом и Москвой будут обсуждаться в рамках будущих переговоров. «Ключевым приоритетом остается сохранение украинского суверенитета», – подчеркнул вице-президент.

Вэнс также прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности возвращения Украины к границам 2014 г. Он фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.

12 февраля состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Согласно информации Кремля, американский президент выразил намерение способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску дипломатических решений. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность устранения глубинных причин конфликта и согласился с тем, что стабильный мир возможен только путем переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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