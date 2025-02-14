Вице-президент США Вэнс не исключил новых антироссийских санкций

Вэнс также прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности возвращения Украины к границам 2014 г. Он фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.