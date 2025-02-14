Великобритания ввела санкции против Артема Чайки и Павла Фрадкова

Под санкции Великобритании попал также действующий в этой стране провайдер Xhost Internet Solutions. Утверждается, что он принадлежит и используется Zservers, являясь ее подставной компанией. Санкции введены в отношении Большакова и Мишина, а также других сотрудников компании – Ильи Сидорова, Дмитрия Большакова, Игоря Одинцова, Владимира Ананьева. Всем им запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета в банках в случае обнаружения будут заблокированы.