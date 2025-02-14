Великобритания ввела санкции против Артема Чайки и Павла Фрадкова
Великобритания расширила антироссийский список санкций на пять позиций, сообщается на сайте правительства королевства. Под новые ограничения попали глава «Нерудной компании Бердяуш» Артем Чайка и заместитель министра обороны России Павел Фрадков.
Также под ограничения попал директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Санкции ввели также против завода «Киров-энергомаш» (структура «Росатома») в Санкт-Петербурге и компании «Росатом аддитивные технологии».
Павел Фрадков – сын бывшего главы Службы внешней разведки и экс-премьер министра Михаила Фрадкова. Артем Чайка – сын полпреда президента на Северном Кавказе Юрия Чайки, занимавшего пост генпрокурора страны в 2006-2020 гг.
11 февраля Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), министерство иностранных дел и торговли Австралии и МИД Великобритании ввели санкции против базирующейся в России компании Zservers, которая специализируется на продаже серверов. Ограничения также установлены в отношении Александра Большакова и Александра Мишина – граждан РФ, которые, как утверждается, являются ключевыми администраторами Zservers. Попавшие под санкции лица якобы способствовали кибератакам с использованием программ-вымогателей.
Под санкции Великобритании попал также действующий в этой стране провайдер Xhost Internet Solutions. Утверждается, что он принадлежит и используется Zservers, являясь ее подставной компанией. Санкции введены в отношении Большакова и Мишина, а также других сотрудников компании – Ильи Сидорова, Дмитрия Большакова, Игоря Одинцова, Владимира Ананьева. Всем им запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета в банках в случае обнаружения будут заблокированы.