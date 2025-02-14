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Великобритания ввела санкции против Артема Чайки и Павла Фрадкова

Ведомости

Великобритания расширила антироссийский список санкций на пять позиций, сообщается на сайте правительства королевства. Под новые ограничения попали глава «Нерудной компании Бердяуш» Артем Чайка и заместитель министра обороны России Павел Фрадков.

Также под ограничения попал директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Санкции ввели также против завода «Киров-энергомаш» (структура «Росатома») в Санкт-Петербурге и компании «Росатом аддитивные технологии».

Павел Фрадков – сын бывшего главы Службы внешней разведки и экс-премьер министра Михаила Фрадкова. Артем Чайка – сын полпреда президента на Северном Кавказе Юрия Чайки, занимавшего пост генпрокурора страны в 2006-2020 гг.

11 февраля Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), министерство иностранных дел и торговли Австралии и МИД Великобритании ввели санкции против базирующейся в России компании Zservers, которая специализируется на продаже серверов. Ограничения также установлены в отношении Александра Большакова и Александра Мишина – граждан РФ, которые, как утверждается, являются ключевыми администраторами Zservers. Попавшие под санкции лица якобы способствовали кибератакам с использованием программ-вымогателей.

Под санкции Великобритании попал также действующий в этой стране провайдер Xhost Internet Solutions. Утверждается, что он принадлежит и используется Zservers, являясь ее подставной компанией. Санкции введены в отношении Большакова и Мишина, а также других сотрудников компании – Ильи Сидорова, Дмитрия Большакова, Игоря Одинцова, Владимира Ананьева. Всем им запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета в банках в случае обнаружения будут заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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