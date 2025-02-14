Германия сдержанно отреагировала на предложение Трампа вернуть Россию в G7
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в группу семи (G7).
«[Сейчас] не может быть нормального сотрудничества с Россией», – сказала Бербок, но не исключила сотрудничества в будущем (цитата по ТАСС). Об этом она заявила журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав исключение страны из группы ошибкой. «Я бы хотел вернуть Россию в G7, это была ошибка – исключить Россию», – заявил Трамп.
В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия более заинтересована в продолжении работы в «Группе 20» (G20), нежели в восстановлении «Группы восьми» (G8).