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Германия сдержанно отреагировала на предложение Трампа вернуть Россию в G7

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в группу семи (G7).

«[Сейчас] не может быть нормального сотрудничества с Россией», – сказала Бербок, но не исключила сотрудничества в будущем (цитата по ТАСС). Об этом она заявила журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав исключение страны из группы ошибкой. «Я бы хотел вернуть Россию в G7, это была ошибка – исключить Россию», – заявил Трамп.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия более заинтересована в продолжении работы в «Группе 20» (G20), нежели в восстановлении «Группы восьми» (G8).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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