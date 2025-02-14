Германия сдержанно отреагировала на предложение Трампа вернуть Россию в G7

«[Сейчас] не может быть нормального сотрудничества с Россией», – сказала Бербок, но не исключила сотрудничества в будущем (цитата по ТАСС). Об этом она заявила журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля.