Вэнс на встрече с Зеленским заявил о важности запуска переговорного процесса

«Очень важно, чтобы мы собрались вместе и начали те переговоры, которые необходимы для того, чтобы довести этот процесс до завершения», – сказал Вэнс. – «Это все, что я скажу на данный момент, потому что хочу сохранить пространство для маневра для наших переговорщиков и наших команд, чтобы привести ситуацию к разумному решению».