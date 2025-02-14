Вэнс на встрече с Зеленским заявил о важности запуска переговорного процесса
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что необходимо сесть за стол переговоров, чтобы завершить украинский конфликт.
Вэнс отметил, что цель США заключается в том, чтобы конфликт завершился.
«Но при этом мы стремимся к прочному, долговечному миру, а не к такому миру, который приведет Восточную Европу к новому конфликту через пару лет», – заявил он перед началом встречи в Мюнхене.
На вопрос журналистов о неготовности Киева сесть за стол переговоров с руководством России, Вэнс сказал, что такие встречи, как эта, помогают продвинуться вперед, отметив участвующих в ней «замечательных» членов украинской делегации, а также госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента Кита Келлога с американской стороны.
«Очень важно, чтобы мы собрались вместе и начали те переговоры, которые необходимы для того, чтобы довести этот процесс до завершения», – сказал Вэнс. – «Это все, что я скажу на данный момент, потому что хочу сохранить пространство для маневра для наших переговорщиков и наших команд, чтобы привести ситуацию к разумному решению».
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.