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Вэнс на встрече с Зеленским заявил о важности запуска переговорного процесса

Ведомости

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что необходимо сесть за стол переговоров, чтобы завершить украинский конфликт.

Вэнс отметил, что цель США заключается в том, чтобы конфликт завершился.

«Но при этом мы стремимся к прочному, долговечному миру, а не к такому миру, который приведет Восточную Европу к новому конфликту через пару лет», – заявил он перед началом встречи в Мюнхене.

На вопрос журналистов о неготовности Киева сесть за стол переговоров с руководством России, Вэнс сказал, что такие встречи, как эта, помогают продвинуться вперед, отметив участвующих в ней «замечательных» членов украинской делегации, а также госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента Кита Келлога с американской стороны.

«Очень важно, чтобы мы собрались вместе и начали те переговоры, которые необходимы для того, чтобы довести этот процесс до завершения», – сказал Вэнс. – «Это все, что я скажу на данный момент, потому что хочу сохранить пространство для маневра для наших переговорщиков и наших команд, чтобы привести ситуацию к разумному решению».

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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