Посол в Канаде: Россия считает G7 устаревшим форматом и выбирает БРИКС и ШОС
Современный формат G7 уже не соответствует актуальным реалиям, а Россия не видит необходимости обращаться к прошлому опыту, заявил посол России в Канаде Олег Степанов (считается в России иноагентом).
«У России отсутствует желание обращаться к опыту прошлого. То, что сегодня называется G7, – устаревший формат. Наивно думать, что он что-то решает в новых международных реалиях», – написал Степанов в заявлении, опубликованном посольством.
Посол подчеркнул, что в рамках многостороннего сотрудничества Россия сделала «однозначный выбор» в пользу таких форматов, как БРИКС, ШОС и «большая двадцатка».
14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия более заинтересована в продолжении работы в «группе 20» (G20), нежели в восстановлении «группы восьми» (G8).
13 февраля Трамп сказал о своем желании вернуть Россию в G7. По его словам, исключение страны из группы было ошибкой.
G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Ранее объединение называлось G8, так как его участником была Россия. Но в марте 2014 г. РФ исключили из группы после присоединения Крыма.