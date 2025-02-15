Посол в Канаде: Россия считает G7 устаревшим форматом и выбирает БРИКС и ШОС

G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Ранее объединение называлось G8, так как его участником была Россия. Но в марте 2014 г. РФ исключили из группы после присоединения Крыма.