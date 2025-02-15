ЦИК Абхазии признал президентские выборы в стране состоявшимися
Явка избирателей на выборах президента Абхазии на 18:00 по местному времени (17:00 мск) составила более 55%. Об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан, передает «Sputnik Абхазия».
Таким образом, выборы признаны состоявшимися. На избирательных участках в Москве проголосовало 2240 избирателей, в Черкесске – 1688.
15 февраля в Абхазии началось голосование на президентских выборах. Кандидатами на должность президента заявлены бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране массовых протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с РФ, которое предусматривало льготы для российских компаний в сфере недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.