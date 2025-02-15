ЦИК Абхазии признал президентские выборы в стране состоявшимися

Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране массовых протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с РФ, которое предусматривало льготы для российских компаний в сфере недвижимости. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы Абхазии.