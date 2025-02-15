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Глава МИД Сирии: пересмотр отношений с РФ зависит от решения народа

Ведомости

Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что возможные изменения в отношениях с Россией будут зависеть от решения сирийского народа. Об этом он сообщил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», – сказал аш-Шибани, комментируя перспективы российских военных баз в Сирии и дальнейшее сотрудничество между странами.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении правительства Башара Асада. Экс-президент Сирии получил политическое убежище в Москве. Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post 7 февраля 2025 г. заявил, что российские базы могут быть сохранены в стране до тех пор, пока у их размещения есть «выгода» для республики.

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщалось в Telegram-канале Кремля. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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