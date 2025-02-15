Глава МИД Сирии: пересмотр отношений с РФ зависит от решения народа

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении правительства Башара Асада. Экс-президент Сирии получил политическое убежище в Москве. Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post 7 февраля 2025 г. заявил, что российские базы могут быть сохранены в стране до тех пор, пока у их размещения есть «выгода» для республики.