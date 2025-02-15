Глава МИД Сирии: пересмотр отношений с РФ зависит от решения народа
Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что возможные изменения в отношениях с Россией будут зависеть от решения сирийского народа. Об этом он сообщил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.
«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», – сказал аш-Шибани, комментируя перспективы российских военных баз в Сирии и дальнейшее сотрудничество между странами.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении правительства Башара Асада. Экс-президент Сирии получил политическое убежище в Москве. Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post 7 февраля 2025 г. заявил, что российские базы могут быть сохранены в стране до тех пор, пока у их размещения есть «выгода» для республики.
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщалось в Telegram-канале Кремля. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Сирии.