Захарова усомнилась в участии ЕС в переговорах из-за слов Каллас о россиянах
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас «подрубает под корень надежды» европейских политиков по участию в переговорах по Украине, заявив, что мирные россияне не гибнут в результате боевых действий. Так слова Каллас прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Последние несколько дней все есовские лидеры наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров. Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Каллас на этой неделе высказалась по украинскому вопросу на Мюнхенской конференции по безопасности. «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают», – привела Захарова ее слова.
Захарова назвала ложью и цинизмом высказывание главы европейской дипломатии. По ее мнению, Каллас не может не знать о терактах против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп, которые совершают украинские военные. Представитель МИДа напомнила, что российская сторона на каждом брифинге приводит свидетельства «преступлений киевского режима против российских мирных граждан».