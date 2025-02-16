Захарова усомнилась в участии ЕС в переговорах из-за слов Каллас о россиянах

«Последние несколько дней все есовские лидеры наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров. Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.