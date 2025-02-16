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Захарова усомнилась в участии ЕС в переговорах из-за слов Каллас о россиянах

Ведомости

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас «подрубает под корень надежды» европейских политиков по участию в переговорах по Украине, заявив, что мирные россияне не гибнут в результате боевых действий. Так слова Каллас прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последние несколько дней все есовские лидеры наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров. Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Каллас на этой неделе высказалась по украинскому вопросу на Мюнхенской конференции по безопасности. «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают», – привела Захарова ее слова.

Захарова назвала ложью и цинизмом высказывание главы европейской дипломатии. По ее мнению, Каллас не может не знать о терактах против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп, которые совершают украинские военные. Представитель МИДа напомнила, что российская сторона на каждом брифинге приводит свидетельства «преступлений киевского режима против российских мирных граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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