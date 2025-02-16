Reuters опубликовал список вопросов США к странам ЕС по гарантиям для Украины
Вашингтон направил европейским странам список вопросов по гарантиям безопасности для Украины, пишет Reuters со ссылкой на документ.
Согласно материалу, странам ЕС были направлены следующие вопросы:
Какие требования к поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство сочтет необходимыми для своего участия в этих соглашениях по гарантиям безопасности Украины?
Какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?
Если бы военные силы третьих стран были развернуты на Украине в рамках мирного соглашения, какова, по вашему мнению, необходимая численность таких сил под руководством Европы?
Как и где эти силы были бы развернуты и на какой срок?
Какие дополнительные возможности ваше правительство готово предоставить Украине для улучшения ее переговорных позиций и усиления давления на Россию?
На какие меры готовы пойти правительства для ужесточения санкций в отношении России, включая более строгое соблюдение существующих?
Активное обсуждение завершения боевых действий на Украине началось после прихода республиканца Дональда Трампа к власти в США. О намерении достичь завершения российско-украинского конфликта он говорил и до инаугурации в январе 2025 г. 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа, позже американский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил 16 февраля, что вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем отправляется в Саудовскую Аравию, где они встретятся с российской делегацией. МИД России пока не комментировал эти сообщения.