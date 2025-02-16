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Reuters опубликовал список вопросов США к странам ЕС по гарантиям для Украины

Ведомости

Вашингтон направил европейским странам список вопросов по гарантиям безопасности для Украины, пишет Reuters со ссылкой на документ.

Согласно материалу, странам ЕС были направлены следующие вопросы:

  • Какие требования к поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство сочтет необходимыми для своего участия в этих соглашениях по гарантиям безопасности Украины? 

  • Какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?

  • Если бы военные силы третьих стран были развернуты на Украине в рамках мирного соглашения, какова, по вашему мнению, необходимая численность таких сил под руководством Европы? 

  • Как и где эти силы были бы развернуты и на какой срок?

  • Какие дополнительные возможности ваше правительство готово предоставить Украине для улучшения ее переговорных позиций и усиления давления на Россию?

  • На какие меры готовы пойти правительства для ужесточения санкций в отношении России, включая более строгое соблюдение существующих?

Активное обсуждение завершения боевых действий на Украине началось после прихода республиканца Дональда Трампа к власти в США. О намерении достичь завершения российско-украинского конфликта он говорил и до инаугурации в январе 2025 г. 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа, позже американский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил 16 февраля, что вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем отправляется в Саудовскую Аравию, где они встретятся с российской делегацией. МИД России пока не комментировал эти сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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