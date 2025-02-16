Reuters опубликовал список вопросов США к странам ЕС по гарантиям для Украины

Активное обсуждение завершения боевых действий на Украине началось после прихода республиканца Дональда Трампа к власти в США. О намерении достичь завершения российско-украинского конфликта он говорил и до инаугурации в январе 2025 г. 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа, позже американский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.