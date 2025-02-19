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Белый дом: отношения США и Украины движутся в неправильном направлении

Ведомости

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал текущие отношения между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским как напряженные и движущиеся в неправильном направлении.

«Сейчас это отношения, которые сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении», – сказал Уолтц в интервью Fox News.

Уолц подчеркнул, что Трамп не намерен мириться с эскалационной риторикой и сопротивлением, исходящими со стороны Украины на фоне его усилий по прекращению конфликта с Россией.

«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают того, чтобы вернуть значительную часть своих вложений. Все это – возможность для Украины, – сказал он. – Они должны видеть это именно так. Вместо этого мы наблюдаем эскалационную риторику и сопротивление, и президент этого не потерпит».

Уолтц добавил, любая критика в отношении Трампа за его усилия по разрешению украинского конфликта необоснованна.

«Я не думаю, что кто-либо действительно должен критиковать президента за его стремление привести ситуацию к дипломатическому решению», – сказал представитель Белого дома.

Уолтц также заметил во время интервью, что шансы достичь мирного соглашения по прекращению конфликта на Украине хорошие, и назвал «позитивной» прошедшую встречу в Саудовской Аравии.

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. «Диктатор без выборов. Зеленскому стоит поторопиться, иначе у него просто не останется страны», – заявил политик.

1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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