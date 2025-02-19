Белый дом: отношения США и Украины движутся в неправильном направлении
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал текущие отношения между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским как напряженные и движущиеся в неправильном направлении.
«Сейчас это отношения, которые сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении», – сказал Уолтц в интервью Fox News.
Уолц подчеркнул, что Трамп не намерен мириться с эскалационной риторикой и сопротивлением, исходящими со стороны Украины на фоне его усилий по прекращению конфликта с Россией.
«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают того, чтобы вернуть значительную часть своих вложений. Все это – возможность для Украины, – сказал он. – Они должны видеть это именно так. Вместо этого мы наблюдаем эскалационную риторику и сопротивление, и президент этого не потерпит».
Уолтц добавил, любая критика в отношении Трампа за его усилия по разрешению украинского конфликта необоснованна.
«Я не думаю, что кто-либо действительно должен критиковать президента за его стремление привести ситуацию к дипломатическому решению», – сказал представитель Белого дома.
Уолтц также заметил во время интервью, что шансы достичь мирного соглашения по прекращению конфликта на Украине хорошие, и назвал «позитивной» прошедшую встречу в Саудовской Аравии.
19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. «Диктатор без выборов. Зеленскому стоит поторопиться, иначе у него просто не останется страны», – заявил политик.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий.