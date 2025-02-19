Белый дом: отношения США и Украины движутся в неправильном направлении

«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают того, чтобы вернуть значительную часть своих вложений. Все это – возможность для Украины, – сказал он. – Они должны видеть это именно так. Вместо этого мы наблюдаем эскалационную риторику и сопротивление, и президент этого не потерпит».