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В НАТО рассматривают боевые действия на морском дне новым видом противоборства

Ведомости

В НАТО начали рассматривать вариант боевых действий на морском дне в качестве среды противоборства, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. Его слова передают «РИА Новости».

«Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством», – сказал Молчанов.

Это стало причиной, по которой в Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, а также увеличить эффективность системы комплексной защиты, пишут «РИА Новости».

14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. 30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран НАТО в Балтийском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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