В НАТО рассматривают боевые действия на морском дне новым видом противоборства

14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. 30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.