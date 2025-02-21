В НАТО рассматривают боевые действия на морском дне новым видом противоборства
В НАТО начали рассматривать вариант боевых действий на морском дне в качестве среды противоборства, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. Его слова передают «РИА Новости».
«Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством», – сказал Молчанов.
Это стало причиной, по которой в Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, а также увеличить эффективность системы комплексной защиты, пишут «РИА Новости».
14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. 30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран НАТО в Балтийском море.