Захарова: РФ будет реагировать на злоупотребления судов НАТО в Балтийском море
Россия будет реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран НАТО в Балтийском море. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы, конечно, будем внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств – членов альянса», – уточнила дипломат.
18 января эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря. В Таллине бросили якорь два корабля альянса. Эскадру возглавляет нидерландский фрегат «Тромп», на его борту находится вертолет, который может вести наблюдение с моря. Кроме того, в группе есть гидролокационное судно, оно может следить за происходящим на дне моря.
14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. 30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука.
19 января The Washington Post сообщила со ссылкой на сотрудников американской и европейской разведок, что разведывательные службы США и европейских стран не выявили причастности России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Собеседники издания уточнили, что подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».