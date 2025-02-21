МИД РФ прекратил рассматривать запросы Литвы об истребовании личных документов

В июне 2024 г. сейм Литвы решил денонсировать договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. С 21 января текущего года действие документа было прекращено, сообщал МИД РФ. Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи.