МИД РФ прекратил рассматривать запросы Литвы об истребовании личных документов
Посольство Литвы в Москве было проинформировано о прекращении рассмотрения его запросов об истребовании личных документов граждан, сообщил консульский департамент МИД России в своем Telegram-канале. Решение стало ответом на действия республики, пояснили в ведомстве.
Ранее Россия и Литва бесплатно пересылали друг другу документы о регистрации актов гражданского состояния, периоде и стаже работы по запросам, полученным в дипломатическом порядке. Но с начала 2024 г. обращения посольства РФ в Вильнюсе по вопросам истребования личных документов с территории республики оставлялись литовской стороной без ответа, утверждают в российском МИДе.
«Основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», – говорится в сообщении консульского департамента.
В то же время для граждан, находящихся в Литве, сохраняется возможность обращения в посольство России в Вильнюсе с заявлением об истребовании личного документа.
В июне 2024 г. сейм Литвы решил денонсировать договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. С 21 января текущего года действие документа было прекращено, сообщал МИД РФ. Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи.