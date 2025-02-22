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В Германии сообщили о возможной диверсии на фрегате «Гессен»

Ведомости

Против фрегата военно-морских сил Германии «Гессен» могла быть совершена диверсия, в порту Вильгельмсхафен неизвестные загрязнили систему питьевого водоснабжения корабля, передает газета Süddeutsche Zeitung.

Власти начали расследование по факту инцидента. Информацию об этом журналу Spiegel также подтвердили в вооруженных силах Германии. По данным издания, злоумышленники попытались загрязнить питьевую систему фрегата «десятками литров», но военнослужащие смогли предотвратить «худшие события».

Предполагаемое нападение на фрегат стало уже третьим подобным случаем за короткое время. По информации Spiegel, в прошлом году во время стоянки тральщика на верфи в немецком Ростоке, где ремонтируются корабли военно-морского флота и федеральной полиции, было обнаружено несколько оборванных кабельных жгутов. Попытку кражи тогда исключили, поэтому возникла версия об акте саботажа. Кроме того, в конце 2024 г. неизвестные попытались нанести серьезный ущерб недавно достроенному корвету «Эмден», сбросив в двигательную установку корабля «десятки килограммов металлической стружки», напоминает издание. СМИ сообщали, что если бы стружку не обнаружили и не устранили вовремя, то это могло бы привести к серьезной поломке и задержке передачи корабля ВМС Германии.

В прошлом году фрегат «Гессен» был задействован в миссии в Красном море по защите торговых судов от нападений хуситов. Военные корабли, в числе которых был немецкий фрегат, сопроводили 96 торговых судов с середины февраля 2024 г. В результате их ПВО нейтрализовали 12 беспилотников и одну ракету. 20 апреля немецкий фрегат был снят с задания, на замену ему решили направить корабль «Гамбург».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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