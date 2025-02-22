В Германии сообщили о возможной диверсии на фрегате «Гессен»

Предполагаемое нападение на фрегат стало уже третьим подобным случаем за короткое время. По информации Spiegel, в прошлом году во время стоянки тральщика на верфи в немецком Ростоке, где ремонтируются корабли военно-морского флота и федеральной полиции, было обнаружено несколько оборванных кабельных жгутов. Попытку кражи тогда исключили, поэтому возникла версия об акте саботажа. Кроме того, в конце 2024 г. неизвестные попытались нанести серьезный ущерб недавно достроенному корвету «Эмден», сбросив в двигательную установку корабля «десятки килограммов металлической стружки», напоминает издание. СМИ сообщали, что если бы стружку не обнаружили и не устранили вовремя, то это могло бы привести к серьезной поломке и задержке передачи корабля ВМС Германии.