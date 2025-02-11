В ФРГ неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета «Эмден»

В ходе подготовки к первому спуску на воду корабля, построенного на верфях Blohm+Voss в Гамбурге, была обнаружена стружка в двигателе. Если бы ее не обнаружили и не устранили вовремя, это могло бы привести к серьезной поломке и задержке передачи корабля ВМС Германии.