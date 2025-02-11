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В ФРГ неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета «Эмден»

Ведомости

В Германии неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета «Эмден». Об этом сообщается в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

В ходе подготовки к первому спуску на воду корабля, построенного на верфях Blohm+Voss в Гамбурге, была обнаружена стружка в двигателе. Если бы ее не обнаружили и не устранили вовремя, это могло бы привести к серьезной поломке и задержке передачи корабля ВМС Германии.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что на корабле произошла попытка диверсии.

Корвет «Эмден» будет задействован для наблюдения за морским пространством. Бундесвер ранее заказал в общей сложности пять новых кораблей общей стоимостью в 2 млрд евро.

1 июля 2024 г. немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории компании заказ на поставку вооруженным силам Германии до 6500 военных грузовиков на 3,5 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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