В ФРГ неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета «Эмден»
В Германии неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета «Эмден». Об этом сообщается в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.
В ходе подготовки к первому спуску на воду корабля, построенного на верфях Blohm+Voss в Гамбурге, была обнаружена стружка в двигателе. Если бы ее не обнаружили и не устранили вовремя, это могло бы привести к серьезной поломке и задержке передачи корабля ВМС Германии.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что на корабле произошла попытка диверсии.
Корвет «Эмден» будет задействован для наблюдения за морским пространством. Бундесвер ранее заказал в общей сложности пять новых кораблей общей стоимостью в 2 млрд евро.
1 июля 2024 г. немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории компании заказ на поставку вооруженным силам Германии до 6500 военных грузовиков на 3,5 млрд евро.