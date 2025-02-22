Маск: Зеленскому не стоило убивать американского журналиста

20 февраля Маск обвинил Зеленского в убийстве Лиры. Он ответил на пост с фотографией последнего сообщения журналиста в X от 31 июля 2023 г. Тогда журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Он предупреждал, что украинские власти могут приложить усилия для того, чтобы он исчез.