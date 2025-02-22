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Маск: Зеленскому не стоило убивать американского журналиста

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Зеленский не должен был убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо», – подчеркнул Маск.

20 февраля Маск обвинил Зеленского в убийстве Лиры. Он ответил на пост с фотографией последнего сообщения журналиста в X от 31 июля 2023 г. Тогда журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Он предупреждал, что украинские власти могут приложить усилия для того, чтобы он исчез.

Лира умер в украинской тюрьме в возрасте 55 лет, где содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена. С мая 2023 г. журналист находился под домашним арестом, но после попытки выехать в Венгрию был переведен под стражу.

12 января о гибели Лиры в украинской тюрьме со ссылкой на отца сообщил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. 13 января 2024 г. госдепартамент США подтвердил смерть журналиста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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