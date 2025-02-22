Маск: Зеленскому не стоило убивать американского журналиста
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.
«Зеленский не должен был убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо», – подчеркнул Маск.
20 февраля Маск обвинил Зеленского в убийстве Лиры. Он ответил на пост с фотографией последнего сообщения журналиста в X от 31 июля 2023 г. Тогда журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Он предупреждал, что украинские власти могут приложить усилия для того, чтобы он исчез.
Лира умер в украинской тюрьме в возрасте 55 лет, где содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена. С мая 2023 г. журналист находился под домашним арестом, но после попытки выехать в Венгрию был переведен под стражу.
12 января о гибели Лиры в украинской тюрьме со ссылкой на отца сообщил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. 13 января 2024 г. госдепартамент США подтвердил смерть журналиста.