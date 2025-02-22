Ватикан: папа римский Франциск находится в критическом состоянии
Состояние здоровья папы римского Франциска ухудшилось и теперь оценивается как критическое, сообщает AP со ссылкой на Ватикан.
Агентство уточняет, что он перенес обострение бронхиальной астмы.
88-летний Франциск, который был госпитализирован неделю назад с бронхитом, также прошел процедуру переливания крови на фоне угрозы анемии.
В Ватикане рассказали, что папа римский «бодр и провел день в кресле, хотя и испытывал большую боль, чем вчера». При этом врачи пока не берутся прогнозировать результаты дальнейшего лечения.
14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию. Клиническую картину расценивают как сложную.