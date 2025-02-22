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Ватикан: папа римский Франциск находится в критическом состоянии

Ведомости

Состояние здоровья папы римского Франциска ухудшилось и теперь оценивается как критическое, сообщает AP со ссылкой на Ватикан.

Агентство уточняет, что он перенес обострение бронхиальной астмы.

88-летний Франциск, который был госпитализирован неделю назад с бронхитом, также прошел процедуру переливания крови на фоне угрозы анемии.

В Ватикане рассказали, что папа римский «бодр и провел день в кресле, хотя и испытывал большую боль, чем вчера». При этом врачи пока не берутся прогнозировать результаты дальнейшего лечения.

14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию. Клиническую картину расценивают как сложную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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