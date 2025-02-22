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В Польше заявили об оплате услуг связи через терминалы Starlink для Украины

Ведомости

Польша является одной из сторон соглашения об использовании Украиной спутниковой связи Starlink, поскольку она закупила для нее соответствующие терминалы и оплачивает счета. Об этом заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в социальной сети Х.

По его словам, Польша продолжает платить за спутниковый интернет, которым пользуется Украина через терминалы американской компании SpaceX.

«Я не могу представить, чтобы кто-то решил разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша», – написал польский чиновник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон пригрозил Киеву отключением доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Переговоры по условиям соглашения продолжаются, украинская сторона до сих пор отказывалась от его подписания на американских условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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