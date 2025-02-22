В Польше заявили об оплате услуг связи через терминалы Starlink для Украины
Польша является одной из сторон соглашения об использовании Украиной спутниковой связи Starlink, поскольку она закупила для нее соответствующие терминалы и оплачивает счета. Об этом заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в социальной сети Х.
По его словам, Польша продолжает платить за спутниковый интернет, которым пользуется Украина через терминалы американской компании SpaceX.
«Я не могу представить, чтобы кто-то решил разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша», – написал польский чиновник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон пригрозил Киеву отключением доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Переговоры по условиям соглашения продолжаются, украинская сторона до сих пор отказывалась от его подписания на американских условиях.