В Польше заявили об оплате услуг связи через терминалы Starlink для Украины

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон пригрозил Киеву отключением доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Переговоры по условиям соглашения продолжаются, украинская сторона до сих пор отказывалась от его подписания на американских условиях.