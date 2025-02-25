В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН

В тот же день Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. За принятие резолюции проголосовали 93 страны, включая Сербию, против – 18. Воздержались 65 государств. Документ не поддержали в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др.