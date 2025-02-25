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В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН

Ведомости

В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, оперативные извинения президента страны Александра Вучича импонируют Москве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Безусловно услышали, безусловно приняли. Действительно, случаются технические ошибки, и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», – отметил Песков.

24 февраля Вучич в эфире Happy TV сообщил, что страна по ошибке проголосовала за резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее ООН. Он извинился перед гражданами и сказал, что сожалеет об этом.

В тот же день Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. За принятие резолюции проголосовали 93 страны, включая Сербию, против – 18. Воздержались 65 государств. Документ не поддержали в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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