В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН
В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, оперативные извинения президента страны Александра Вучича импонируют Москве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно услышали, безусловно приняли. Действительно, случаются технические ошибки, и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», – отметил Песков.
24 февраля Вучич в эфире Happy TV сообщил, что страна по ошибке проголосовала за резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее ООН. Он извинился перед гражданами и сказал, что сожалеет об этом.
В тот же день Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. За принятие резолюции проголосовали 93 страны, включая Сербию, против – 18. Воздержались 65 государств. Документ не поддержали в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др.