Власти Полтавы объявили о сносе памятника Петру I

В августе 2024 г. глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали топонимы, связанные с Россией и СССР. Козицкий назвал Львовскую область первой на Украине, которая избавилась от советских памятников и переименовала все улицы с «навязанными фальшивыми названиями» «Мира» и «Победы» и «Дружбы народов».