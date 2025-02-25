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Власти Полтавы объявили о сносе памятника Петру I

Ведомости

В Полтаве снесли памятник Петру I, сообщила исполняющая обязанности мэра города Катерина Ямщикова.

«Согласно решению министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был отстранен из публичного пространства нашего города», – написала она в Telegram.

Ямщикова заявила, что решение о сносе является «важной частью государственной политики деколонизации». Она также уточнила, что это «не акт вандализма», а «сознательное и ответственное действие общины, которое лишается российских имперских маркеров».

Украинские власти начали программу по «деколонизации» городов после начала спецоперации России на Украине. Последние три года улицы в украинских населенных пунктах, ассоциирующиеся с эпохами СССР и Российской империи, переименовываются, а памятники советским и российским деятелям сносятся.

В августе 2024 г. глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали топонимы, связанные с Россией и СССР. Козицкий назвал Львовскую область первой на Украине, которая избавилась от советских памятников и переименовала все улицы с «навязанными фальшивыми названиями» «Мира» и «Победы» и «Дружбы народов».

В 2023 г. с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб и установили герб Украины – трезубец. Памятник получил новое название – «Украина-мать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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