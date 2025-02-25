Власти Полтавы объявили о сносе памятника Петру I
В Полтаве снесли памятник Петру I, сообщила исполняющая обязанности мэра города Катерина Ямщикова.
«Согласно решению министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был отстранен из публичного пространства нашего города», – написала она в Telegram.
Ямщикова заявила, что решение о сносе является «важной частью государственной политики деколонизации». Она также уточнила, что это «не акт вандализма», а «сознательное и ответственное действие общины, которое лишается российских имперских маркеров».
Украинские власти начали программу по «деколонизации» городов после начала спецоперации России на Украине. Последние три года улицы в украинских населенных пунктах, ассоциирующиеся с эпохами СССР и Российской империи, переименовываются, а памятники советским и российским деятелям сносятся.
В августе 2024 г. глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали топонимы, связанные с Россией и СССР. Козицкий назвал Львовскую область первой на Украине, которая избавилась от советских памятников и переименовала все улицы с «навязанными фальшивыми названиями» «Мира» и «Победы» и «Дружбы народов».
В 2023 г. с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб и установили герб Украины – трезубец. Памятник получил новое название – «Украина-мать».