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Власти Львовской области заявили о сносе в регионе всех советских памятников

Ведомости

Во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали топонимы, связанные с Россией и СССР, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе до января 2024 г. демонтировали все советские памятники.

Козицкий назвал Львовскую область первой на Украине, которая избавилась от советских памятников и переименовала все улицы с «навязанными фальшивыми названиями» «Мира» и «Победы» и «Дружбы народов».

Козицкий в своей публикации также раскритиковал главу Одессы Геннадия Труханова, который, по его словам, «защищает имперский исторический миф о том», что без русской культуры нет Одессы.

В августе 2022 г. экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины составил перечень самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский и др.

Летом 2023 г. с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб и установили герб Украины – трезубец. Памятник получил новое название – «Украина-мать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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