Власти Львовской области заявили о сносе в регионе всех советских памятников
Во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали топонимы, связанные с Россией и СССР, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе до января 2024 г. демонтировали все советские памятники.
Козицкий назвал Львовскую область первой на Украине, которая избавилась от советских памятников и переименовала все улицы с «навязанными фальшивыми названиями» «Мира» и «Победы» и «Дружбы народов».
Козицкий в своей публикации также раскритиковал главу Одессы Геннадия Труханова, который, по его словам, «защищает имперский исторический миф о том», что без русской культуры нет Одессы.
В августе 2022 г. экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины составил перечень самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский и др.
Летом 2023 г. с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб и установили герб Украины – трезубец. Памятник получил новое название – «Украина-мать».