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Песков: кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира

Ведомости

В настоящее время востребована «любая конструктивная поддержка» процессу урегулирования украинского конфликта и «любые конструктивные инициативы». В частности, необходимо, чтобы кто-то повлиял на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной позитивной роли стран Европы в разрешении украинского вопроса.

По словам представителя Кремля, кому-то явно придется приложить изрядные усилия в плане диалога с США, «чтобы как-то нивелировать вот тот, наверное, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским». Песков считает, что это будет непросто.

«Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это смогут сделать европейцы – честь им и хвала», – сказал Песков.

Пресс-секретаря российского лидера также спросили о его реакции на европейский саммит в Лондоне, где Великобритания, Франция и другие страны высказали намерение работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, запланировав обсудить это позже с Трампом. Песков обратил внимание, что на встрече были заявления насчет необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины.

«Это явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. Это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», – отметил представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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