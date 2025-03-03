Песков: кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира

Пресс-секретаря российского лидера также спросили о его реакции на европейский саммит в Лондоне, где Великобритания, Франция и другие страны высказали намерение работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, запланировав обсудить это позже с Трампом. Песков обратил внимание, что на встрече были заявления насчет необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины.