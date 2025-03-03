Песков: кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира
В настоящее время востребована «любая конструктивная поддержка» процессу урегулирования украинского конфликта и «любые конструктивные инициативы». В частности, необходимо, чтобы кто-то повлиял на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной позитивной роли стран Европы в разрешении украинского вопроса.
По словам представителя Кремля, кому-то явно придется приложить изрядные усилия в плане диалога с США, «чтобы как-то нивелировать вот тот, наверное, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским». Песков считает, что это будет непросто.
«Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это смогут сделать европейцы – честь им и хвала», – сказал Песков.
Пресс-секретаря российского лидера также спросили о его реакции на европейский саммит в Лондоне, где Великобритания, Франция и другие страны высказали намерение работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, запланировав обсудить это позже с Трампом. Песков обратил внимание, что на встрече были заявления насчет необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины.
«Это явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. Это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», – отметил представитель Кремля.