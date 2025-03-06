Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

30 января Токаев сообщил, что принял приглашение участвовать в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Свое присутствие на предстоящем мероприятии лидер Казахстана подтвердил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Астане.