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Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву четырех БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

По данным ТАСС, на Резервном проезде в Москве был поврежден козырек кровли. Telegram-канал «112» также сообщает, что на улице Лестева БПЛА влетел в выселенный дом. Несколько беспилотников долетели в Балашиху и Новую Москву.

ТАСС также уточняет со ссылкой на оперативные службы, что фрагменты беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. Часть мансардного этажа и наружной стены разрушены, повреждены три машины и квадроцикл. Обошлось без пострадавших, признаков возгорания нет.

Утром 14 марта Росавиация вводила ограничение на полеты в московском «Внуково» и в аэропорту Калуги («Грабцево»). Мера действовала до 7:27.

В ночь на 11 марта силы ПВО сбили в Подмосковье 91 беспилотник. Собянин называл отбитую атаку самой массированной: на подлете к столице были ликвидированы 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100. Погибли трое, есть пострадавшие. СК России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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