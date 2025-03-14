Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву четырех БПЛА

ТАСС также уточняет со ссылкой на оперативные службы, что фрагменты беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. Часть мансардного этажа и наружной стены разрушены, повреждены три машины и квадроцикл. Обошлось без пострадавших, признаков возгорания нет.