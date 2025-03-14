Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву четырех БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву четырех БПЛАНа месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
ТАСС также уточняет со ссылкой на оперативные службы, что фрагменты беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. Часть мансардного этажа и наружной стены разрушены, повреждены три машины и квадроцикл. Обошлось без пострадавших, признаков возгорания нет.
Утром 14 марта Росавиация вводила ограничение на полеты в московском «Внуково» и в аэропорту Калуги («Грабцево»). Мера действовала до 7:27.
В ночь на 11 марта силы ПВО сбили в Подмосковье 91 беспилотник. Собянин называл отбитую атаку самой массированной: на подлете к столице были ликвидированы 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100. Погибли трое, есть пострадавшие. СК России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).