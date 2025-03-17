Путин: Россия обеспечивает достойные условия труда гражданам Таджикистана
Россия обеспечивает достойные условия труда гражданам Таджикистана, живущим в РФ, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.
«Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – сказал Путин. Российские профильные ведомства находятся в диалоге с таджикистанскими коллегами и дают разъяснения правил в сфере миграции, добавил он.
17 марта считается первым днем официального визита Рахмона, но по факту он находится в Москве уже третьи сутки. Еще 15 марта Рахмон и Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться в российской столице на параде в честь 80-го Дня Победы 9 мая. Рахмон 17 марта перед встречей с Путиным возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата.
24 февраля Путин и Рахмон провели телефонный разговор. Оба лидера выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между странами и акцентировали внимание на необходимости дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономические связи, культурно-гуманитарные инициативы и вопросы безопасности.