Путин: Россия обеспечивает достойные условия труда гражданам Таджикистана

17 марта считается первым днем официального визита Рахмона, но по факту он находится в Москве уже третьи сутки. Еще 15 марта Рахмон и Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться в российской столице на параде в честь 80-го Дня Победы 9 мая. Рахмон 17 марта перед встречей с Путиным возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата.