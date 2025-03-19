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Члены Госсовета РФ обсудили задачи новой комиссии

Ведомости

Секретарь Государственного совета, помощник президента РФ Алексей Дюмин провел встречу с председателем новой комиссии Госсовета, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в ходе которой политики обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей, формирование ее состава и план работы, говорится в сообщении по итогам встречи.

Бабушкин рассказал, что в состав новой комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, а также представители профильных министерств и общественных организаций.

По словам председателя, планируется создание рабочих групп по трем направлениям. Таким, как социализация и жизнеустройство ветеранов спецоперации, совершенствование медицинской и психологической помощи, обеспечение межведомственного взаимодействия, а также модернизация законодательства в данной сфере.

Бабушкин также отметил необходимость более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы. Он пояснил, что фонд проводит работу с конкретными людьми, а комиссия будет прорабатывать общие проблем и системные вопросы.

Основной задачей комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий он обозначил создание для фонда «Защитники Отечества» и органов власти благоприятных условий для решения поставленных проблем. Целью же он назвал обеспечение благополучия участников спецоперации и членов их семей.

Дюмин, в свои очередь, подчеркнул, что сегодня для участников спецоперации делается многое, но остаются проблемы, требующие скорейшего решения. В частности, требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений.

В сообщении говорится, что первое установочное заседание комиссии пройдет на следующей неделе.

10 марта в соответствии с указом президента РФ в Государственном совете была образована комиссия по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей. Сообщалось, что решение о создании комиссии было принято для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов власти, госфонда «Защитники Отечества» и других организаций.

Среди задач новой комиссии Госсовета значатся разработка дополнительных мер поддержки и адаптации ветеранов к мирной жизни, подготовка предложений по совершенствованию организации медицинской и психологической помощи, в том числе в рамках долговременного ухода, а также по обеспечению средствами реабилитации и лекарствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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