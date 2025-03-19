Члены Госсовета РФ обсудили задачи новой комиссии

10 марта в соответствии с указом президента РФ в Государственном совете была образована комиссия по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей. Сообщалось, что решение о создании комиссии было принято для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов власти, госфонда «Защитники Отечества» и других организаций.