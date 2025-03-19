Члены Госсовета РФ обсудили задачи новой комиссии
Секретарь Государственного совета, помощник президента РФ Алексей Дюмин провел встречу с председателем новой комиссии Госсовета, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в ходе которой политики обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей, формирование ее состава и план работы, говорится в сообщении по итогам встречи.
Бабушкин рассказал, что в состав новой комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, а также представители профильных министерств и общественных организаций.
По словам председателя, планируется создание рабочих групп по трем направлениям. Таким, как социализация и жизнеустройство ветеранов спецоперации, совершенствование медицинской и психологической помощи, обеспечение межведомственного взаимодействия, а также модернизация законодательства в данной сфере.
Бабушкин также отметил необходимость более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы. Он пояснил, что фонд проводит работу с конкретными людьми, а комиссия будет прорабатывать общие проблем и системные вопросы.
Основной задачей комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий он обозначил создание для фонда «Защитники Отечества» и органов власти благоприятных условий для решения поставленных проблем. Целью же он назвал обеспечение благополучия участников спецоперации и членов их семей.
Дюмин, в свои очередь, подчеркнул, что сегодня для участников спецоперации делается многое, но остаются проблемы, требующие скорейшего решения. В частности, требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений.
В сообщении говорится, что первое установочное заседание комиссии пройдет на следующей неделе.
10 марта в соответствии с указом президента РФ в Государственном совете была образована комиссия по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей. Сообщалось, что решение о создании комиссии было принято для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов власти, госфонда «Защитники Отечества» и других организаций.
Среди задач новой комиссии Госсовета значатся разработка дополнительных мер поддержки и адаптации ветеранов к мирной жизни, подготовка предложений по совершенствованию организации медицинской и психологической помощи, в том числе в рамках долговременного ухода, а также по обеспечению средствами реабилитации и лекарствами.