В Госсовете создана комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и их семей

В Госсовете создана комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и их семейЕе возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
В Государственном совете образована комиссия по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей. Это следует из указа президента России Владимира Путина. Документ вступил в силу 10 марта.
Решение принято для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов власти, госфонда «Защитники Отечества» и других организаций, говорится в указе. Председателем комиссии на общественных началах назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Ему предстоит утвердить ее состав.
Помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что создание новой комиссии необходимо для повышения эффективности мероприятий в субъектах страны и отработки всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов и их семей. Он также выразил уверенность в том, что Бабушкин, «за плечами которого служба в специальном подразделении РФ», сможет справиться с задачами, поставленными перед структурой.
«Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии», – сообщил Дюмин.
Среди задач новой комиссии Госсовета значатся разработка дополнительных мер поддержки и адаптации ветеранов к мирной жизни, подготовка предложений по совершенствованию организации медицинской и психологической помощи, в том числе в рамках долговременного ухода, а также по обеспечению средствами реабилитации и лекарствами.
Госсовет формируется президентом в целях согласованного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Теперь он включает 22 комиссии – с учетом последнего указа.
Путин неоднократно говорил о необходимости поддерживать участников спецоперации. В частности, для этого был создан фонд «Защитники Отечества» и запущена президентская кадровая программа для военных «Время героев». 6 марта Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами этого госфонда.