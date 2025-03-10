В Госсовете создана комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и их семей

Помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что создание новой комиссии необходимо для повышения эффективности мероприятий в субъектах страны и отработки всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов и их семей. Он также выразил уверенность в том, что Бабушкин, «за плечами которого служба в специальном подразделении РФ», сможет справиться с задачами, поставленными перед структурой.