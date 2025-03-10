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В Госсовете создана комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и их семей

Ее возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Екатерина Щербинина
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

В Государственном совете образована комиссия по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей. Это следует из указа президента России Владимира Путина. Документ вступил в силу 10 марта.

Решение принято для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов власти, госфонда «Защитники Отечества» и других организаций, говорится в указе. Председателем комиссии на общественных началах назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Ему предстоит утвердить ее состав.

Помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что создание новой комиссии необходимо для повышения эффективности мероприятий в субъектах страны и отработки всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов и их семей. Он также выразил уверенность в том, что Бабушкин, «за плечами которого служба в специальном подразделении РФ», сможет справиться с задачами, поставленными перед структурой.

«Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии», – сообщил Дюмин.

Среди задач новой комиссии Госсовета значатся разработка дополнительных мер поддержки и адаптации ветеранов к мирной жизни, подготовка предложений по совершенствованию организации медицинской и психологической помощи, в том числе в рамках долговременного ухода, а также по обеспечению средствами реабилитации и лекарствами.

Госсовет формируется президентом в целях согласованного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Теперь он включает 22 комиссии – с учетом последнего указа.

Путин неоднократно говорил о необходимости поддерживать участников спецоперации. В частности, для этого был создан фонд «Защитники Отечества» и запущена президентская кадровая программа для военных «Время героев». 6 марта Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами этого госфонда.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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