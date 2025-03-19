Газета
Телеграм
/ Политика

Великобритания отменила санкции против российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Ведомости

Британские власти исключили из санкционного списка бывшего совладельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова, говорится в сообщении управления по финансовым санкциям (OFSI) Соединенного Королевства.

Согласно официальному документу, активы Ахмедова больше не подлежат заморозке, а запрет на оказание ему трастовых услуг аннулирован. Предприниматель попал под санкции Европейского союза 8 апреля 2022 г. В ЕС заявляли о его близости к Кремлю и связях с ключевыми секторами российской экономики, обеспечивающими доходы государства. С 2022 г. он также находился под санкциями Великобритании.

В сентябре 2023 г. Ахмедов был исключен из санкционного списка ЕС, а в 2024 г. выиграл суд против Совета ЕС, который обязали аннулировать все ограничения. В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.

20 марта суд Европейского союза постановил также аннулировать акт о включении в санкционный список бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина, который был внесен в список в марте 2022 г. В решении поясняется, что для применения ограничений в отношении автогонщика одних лишь родственных связей с его отцом, экс-владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, недостаточно.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных