Великобритания отменила санкции против российского бизнесмена Фархада Ахмедова

В сентябре 2023 г. Ахмедов был исключен из санкционного списка ЕС, а в 2024 г. выиграл суд против Совета ЕС, который обязали аннулировать все ограничения. В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.