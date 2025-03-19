Великобритания отменила санкции против российского бизнесмена Фархада Ахмедова
Британские власти исключили из санкционного списка бывшего совладельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова, говорится в сообщении управления по финансовым санкциям (OFSI) Соединенного Королевства.
Согласно официальному документу, активы Ахмедова больше не подлежат заморозке, а запрет на оказание ему трастовых услуг аннулирован. Предприниматель попал под санкции Европейского союза 8 апреля 2022 г. В ЕС заявляли о его близости к Кремлю и связях с ключевыми секторами российской экономики, обеспечивающими доходы государства. С 2022 г. он также находился под санкциями Великобритании.
В сентябре 2023 г. Ахмедов был исключен из санкционного списка ЕС, а в 2024 г. выиграл суд против Совета ЕС, который обязали аннулировать все ограничения. В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.
20 марта суд Европейского союза постановил также аннулировать акт о включении в санкционный список бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина, который был внесен в список в марте 2022 г. В решении поясняется, что для применения ограничений в отношении автогонщика одних лишь родственных связей с его отцом, экс-владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, недостаточно.