Газета
Телеграм
/ Политика

Депутаты сербского парламента одобрили отставку премьер-министра Вучевича

Ведомости

Депутаты сербского парламента одобрили отставку премьер-министра Милоша Вучевича, сообщает издание Danas. Теперь в стране либо в течение 30 дней будет сформировано новое правительство, либо состоятся досрочные выборы. Вучевич подал заявление об отставке в конце января.

Как сообщила спикер парламента Ана Брнабич, если новое правительство не будет создано до 18 апреля, в Сербии могут пройти досрочные выборы. Депутаты оппозиции бойкотировали обсуждение, которое ранее было сорвано ими с использованием дымовых шашек и перцового газа, направленных против законодателей правящей коалиции.

В сербской столице Белграде 15 марта прошла самая массовая акция протеста против политики действующего президента Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000, а оппозиция и вовсе говорила о численности до 1 млн.

Этот митинг явился кульминацией идущих еще с ноября 2024 г. протестов. Поводом стала гибель 15 человек из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде всего спустя пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Агентство Associated Press вслед за оппозиционными сербскими СМИ назвало субботнюю акцию в Белграде «вероятно, крупнейшей антиправительственной акцией» за всю историю Сербии.

Как сообщал портал CP24, на митинге граждане выражали свой гнев против Вучича, в том числе с помощью плакатов «Ему конец!». Кроме того, среди требований остается привлечение к ответственности всех виновных за случившееся в Нови-Саде «убийство» и коррупцию, которая, по мнению противников властей, и породила ту трагедию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных