Депутаты сербского парламента одобрили отставку премьер-министра Вучевича

Как сообщал портал CP24, на митинге граждане выражали свой гнев против Вучича, в том числе с помощью плакатов «Ему конец!». Кроме того, среди требований остается привлечение к ответственности всех виновных за случившееся в Нови-Саде «убийство» и коррупцию, которая, по мнению противников властей, и породила ту трагедию.