Депутаты сербского парламента одобрили отставку премьер-министра Вучевича
Депутаты сербского парламента одобрили отставку премьер-министра Милоша Вучевича, сообщает издание Danas. Теперь в стране либо в течение 30 дней будет сформировано новое правительство, либо состоятся досрочные выборы. Вучевич подал заявление об отставке в конце января.
Как сообщила спикер парламента Ана Брнабич, если новое правительство не будет создано до 18 апреля, в Сербии могут пройти досрочные выборы. Депутаты оппозиции бойкотировали обсуждение, которое ранее было сорвано ими с использованием дымовых шашек и перцового газа, направленных против законодателей правящей коалиции.
В сербской столице Белграде 15 марта прошла самая массовая акция протеста против политики действующего президента Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000, а оппозиция и вовсе говорила о численности до 1 млн.
Этот митинг явился кульминацией идущих еще с ноября 2024 г. протестов. Поводом стала гибель 15 человек из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде всего спустя пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Агентство Associated Press вслед за оппозиционными сербскими СМИ назвало субботнюю акцию в Белграде «вероятно, крупнейшей антиправительственной акцией» за всю историю Сербии.
Как сообщал портал CP24, на митинге граждане выражали свой гнев против Вучича, в том числе с помощью плакатов «Ему конец!». Кроме того, среди требований остается привлечение к ответственности всех виновных за случившееся в Нови-Саде «убийство» и коррупцию, которая, по мнению противников властей, и породила ту трагедию.