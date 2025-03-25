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Politico: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после утечки из чата политиков США

Ведомости

В Белом доме не исключают отставку советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как он случайно добавил журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат администрации США, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Один из собеседников издания, поддерживающий возможную отставку Уолтца, заявил, что вести подобный разговор в мессенджере и не проверить участников чата было «безрассудно». По его мнению, на посту советника президента недопустимо проявление подобной халатности.

По данным Politico, президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за последствиями утечки конфиденциальной информации. Американский лидер может принять решение о дальнейшей судьбе Уолтца «в течение следующего дня или двух», сообщили собеседники издания.

24 марта стало известно, что Голдберг оказался случайным участником закрытого чата высокопоставленных представителей администрации США. По словам журналиста, все началось 11 марта, когда он получил запрос от пользователя, представившегося как Уолтц. Через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.

Позже пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.

Трамп прокомментировал публикацию The Atlantic, заявив, что ничего не знает об этом происшествии, так как не является большим поклонником издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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