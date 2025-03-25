Politico: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после утечки из чата политиков США
В Белом доме не исключают отставку советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как он случайно добавил журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат администрации США, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Один из собеседников издания, поддерживающий возможную отставку Уолтца, заявил, что вести подобный разговор в мессенджере и не проверить участников чата было «безрассудно». По его мнению, на посту советника президента недопустимо проявление подобной халатности.
По данным Politico, президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за последствиями утечки конфиденциальной информации. Американский лидер может принять решение о дальнейшей судьбе Уолтца «в течение следующего дня или двух», сообщили собеседники издания.
24 марта стало известно, что Голдберг оказался случайным участником закрытого чата высокопоставленных представителей администрации США. По словам журналиста, все началось 11 марта, когда он получил запрос от пользователя, представившегося как Уолтц. Через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.
Позже пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.
Трамп прокомментировал публикацию The Atlantic, заявив, что ничего не знает об этом происшествии, так как не является большим поклонником издания.