Politico: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после утечки из чата политиков США

В Белом доме не исключают отставку советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как он случайно добавил журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат администрации США, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.