Путин: Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике
Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике, заявил президент России Владимир Путин на VI Арктическом форуме в Мурманске. Для этого необходимо реализовать проект развития арктического полигона железных дорог.
Предполагается, что железнодорожные пути будут проходить по территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Данный проект поможет разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль.
Кроме того, Путин заявил, что арктические направления должны быть сформулированы в нацпроектах. Также в ходе выступления президент отметил, что Россия допускает возможность запуска совместных проектов в Арктике со странами Запада, если они проявят соответствующий интерес.
Путин провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора. Мероприятие прошло 27 марта в Мурманске, где президент находится с рабочей поездкой. В открытом режиме на совещании было только вступительное слово президента. По словам Путина, регионы Арктики являются примером «динамичного поступательного развития».